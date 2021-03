Auvergne-Rhône-Alpes : 4 300 jobs d'été pour les jeunes

À la recherche d'un job d'été ? Pas évident, vu la conjoncture actuelle. C'est pourquoi la plateforme Auvergne-Rhône-Alpes Orientation - portail de formation et d'emploi de la région - lance sa campagne "job d'été 2021" ce lundi 29 mars.

L'objectif : proposer des offres d'emploi aux jeunes et les accompagner tout au long de leur candidature. L'an dernier, l'opération avait été annulée, Covid-19 oblige. Cette année, elle a été imaginée de manière 100% virtuelle.

4.300 postes à pourvoir

Agent d'entretien, conducteur livreur, équipier de collecte... depuis ce lundi matin, les jeunes de la région peuvent d'ores et déjà accéder aux 4.300 postes proposés par 59 entreprises sur la plateforme Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. C'est moins que les précédentes éditions, où quelques 6.000 à 8.000 postes étaient à pourvoir.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 9 avril. Pour postuler, il suffit de déposer un curriculum vitæ. Une fois l'inscription faite, les jeunes pourront se voir proposer un entretien avec leurs futurs employeurs par tchat, téléphone ou visioconférence à partir du 7 avril, et ce pour trois jours.

Bien préparer son entretien

Afin d'accompagner les jeunes dans leurs candidatures, la plateforme propose également des ateliers de préparation. Prochain en date : la table ronde "Rendre son CV et sa lettre de motivation plus efficaces et attractifs". Elle aura lieu les 24 et 31 mars prochains, toujours virtuellement, de 14h à 15h.

Autre possibilité : "tester" sa candidature. Les candidats inscrits peuvent envoyer leurs CV aux experts de la plateforme. Quant à la préparation aux entretiens, une entrevue individuelle de dix minutes - le Flash conseil - leur est proposé à distance.