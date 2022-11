Comment va se dérouler le déminage de la bombe américaine d'une tonne ce lundi, à Ouistreham ?

Opération d'envergure, ce lundi 7 novembre à Ouistreham (Calvados) : une bombe américaine datant de la Seconde Guerre mondiale, d'1,80 mètre et d'une tonne, va être désamorcée par une équipe de déminage, sur le boulevard maritime. Cet engin avait été découvert fin septembre dernier, lors de travaux d'enfouissement des réseaux aériens.

Pour des raisons de sécurité, les rues situées dans un rayon de 400 mètres autour du boulevard maritime doivent être évacuées ce lundi matin avant 8 heures, cela concerne environ 600 personnes. Les forces de l'ordre seront mobilisées pour vérifier que tous sont bien partis.

Neutraliser les deux détonateurs

C'est une équipe de 3 à 4 personnes du centre interdépartemental de déminage de Caen, qui effectuera cette opération, prévue à partir de 9h30 du matin. Tout d'abord, la bombe va être placée au centre du merlon, "un assemblage de bottes de bail haut de 3 mètres, explique l'un des démineurs, qui reste anonyme pour des raisons de sécurité, et qui permettrait de contenir d'éventuelles projections en cas d'accident lors de l'opération".

C'est ensuite que la partie complexe commence : auprès de la bombe de près d'une tonne, deux des démineurs vont devoir la dévisser, afin de neutraliser les deux systèmes de mise à feu et donc les deux détonateurs. "On sait qu'il y a un détonateur à l'avant de la bombe, c'est-à-dire à l'ogive, et un à l'arrière, nommé le culot", explique le démineur. Exercice complexe car il faut évidemment éviter de déclencher une explosion lors de cette étape.

La bombe américaine est localisée sur le boulevard maritime à Ouistreham (Calvados). © Radio France - Marie Martirossian

Une bombe ancienne qui peut être abîmée

Autres difficultés : le système de mise à feu est caché à l'intérieur de la bombe, donc non visible des démineurs. Et il est ancien, puisqu'il date de la Seconde Guerre mondiale, et a donc pu être endommagé avec le temps. "La particularité, c'est que cette bombe est enfouie près de la côte et donc dans un milieu salin : comme on a une très forte corrosion sur les systèmes de mise de feu, il faut être prudent lors du dévissage de la bombe."

Si tout se passe bien, les détonateurs seront détruits sur place ou à proximité, puis l'engin neutralisé sera transporté hors de Normandie, vers un terrain militaire pour l'instant inconnu, pour enfin être définitivement détruit. "Ne vous étonnez pas donc si vous entendez un bruit qui ressemble à un gros coup de fusil lundi matin à Ouistreham, il pourrait s'agir de l'explosion des deux détonateurs de la bombe", conclut le responsable de l'équipe de déminage.