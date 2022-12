Commentaires haineux après le meurtre de Bullecourt : "C'est juste odieux", estime Claude Girault (DGFiP)

C'est un drame qui a marqué toute une profession, et bien au-delà. Deux semaines après le meurtre de Ludovic Montuelle, tué lors d'un contrôle fiscal à Bullecourt (Pas-de-Calais), des tables rondes sont organisées partout en France pour écouter les agents du fisc et tenter de trouver des solutions pour répondre à leur malaise.

Un "exercice pacifié du contrôle"

"C'est indispensable de réagir aussi en interne face à cet acte odieux, réagit ce mardi Claude Girault, directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, invité de France Bleu Nord. Nos vérificateurs, les chefs de brigade, ont beaucoup de choses à dire. Ils ont remonté un certain nombre de propositions, donc nous travaillons avec le directeur général des finances publiques et son équipe à rassembler ces propositions pour que nous sachions réagir à cette situation."

"Il faut que nos équipes rabaissent leur seuil de tolérance", estime tout d'abord Claude Girault, autrement dit ne pas banaliser "les menaces, les insultes, parfois les menaces de mort" dont sont victimes les agents. "Les contrôles fiscaux ne se déroulent jamais par hasard, poursuit le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais. Si on va dans une entreprise, c'est parce que les éléments d'étude du dossier montrent qu'il y a des choses à regarder. Évidemment, l'entreprise est toujours tendue, ce qui est un peu normal. Mais l'un des objectifs aussi des vérificateurs, c'est d'avoir un exercice pacifié du contrôle."

Autre piste évoqué : est-il nécessaire de se rendre systématiquement sur place, surtout quand le contrôle fiscal se déroule au domicile de l'entrepreneur ? "Quand on se rend dans une entreprise avec des locaux très distants d'une quelconque habitation, avec des salariés, etc, c'est très différent de se rendre au domicile d'un artisan ou au domicile d'un exploitant. On a besoin souvent d'y aller pour les besoins du métier, de voir l'activité. Après, est ce qu'on a besoin d'y retourner ? Cela fait partie des pistes de réflexion. On peut effectivement aller dans des lieux neutres où on est proches de l'entreprise, mais où on serait plus en sécurité", explique encore Claude Girault.

Le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a par ailleurs réagit ce mardi aux commentaires haineux vus sur les réseaux sociaux, et aux messages des internautes qui relativisaient le meurtre du contrôleur fiscal : "C'est juste odieux, voilà. Fort heureusement, j'ai eu aussi des avalanches de messages qui font chaud au cœur et c'est cela que je lis : des dizaines, voire des centaines de milliers de messages qui nous sont parvenus et qui sont parvenus à la famille. Et ça, ça nous aide à continuer notre mission."