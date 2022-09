Ligne B du métro à Rennes : des commerçants de l'hypercentre dans l'expectative

La ligne B du métro, à Rennes, est mise en service ce mardi 20 septembre 2022, après 9 ans de travaux et plusieurs reports. Elle ira de Cesson-Sévigné jusqu'à Saint-Jacques-de-la-Lande, en passant par l'hypercentre et le quartier Saint-Germain, où les commerçants attendent de voir les retombées.

L'actualité n'a pas échappé aux commerçants du quartier Saint-Germain, dans l'hypercentre de Rennes. La tant attendue ligne B du métro est mise en service ce mardi 20 septembre 2022, après des années de travaux et de reports. Le métro ira de Cesson-Sévigné jusqu'à Saint-Jacques-de-la-Lande, en passant par les quartiers rennais de la Courrouze, de Cleunay, de l'Université Beaulieu, des Gayeulles et de Saint-Germain.

Un métro attendu

C'est en partie pour cette ligne de métro que Sylvie Gratedoux s'est installée rue Edith Cavell, entre l'Eglise Saint-Germain et le Parlement de Bretagne. "Déjà, il y a plus de cinq ans, on en parlait, se rappelle la gérante du magasin de prêt-à-porter féminin Women Dept. Je l'avais pris en considération. Je me disais que ma clientèle s'agrandirait. Et puis, il y a eu des retards."

La commerçante accueille cette ouverture avec joie. "Dans le coin, la ligne A s'arrête à République, décrit-elle. Tout le monde remonte le centre-ville en passant par la rue qui est en face. Personne ne vient dans notre petite rue, découvrir nos boutiques. Avec la ligne B, j'espère que ça sera différent."

Redynamiser le centre-ville

En face, Lucile Bennec, créatrice de vêtements et propriétaire de la boutique Madam Rêve, partage les mêmes espoirs. Elle souhaite retrouver un public qui a déserté le centre-ville. "Les gens disent qu'ils ne viennent plus en ville à cause du manque de stationnements, raconte-t-elle. Ils préfèrent aller dans les centres commerciaux. Ce qui, en tant que gérante d'une boutique indépendante, me dérange. J'espère qu'ils changeront d'avis, d'autant plus que c'est nous qui faisons la singularité d'un centre-ville."

"On nous a dit que ça allait cartonner. Je l'espère, mais j'attends de voir" - Nadine Gaillard, propriétaire de la cave "Le Cellier Saint-Germain"

Nadine Gaillard, propriétaire de la cave "Le Cellier Saint-Germain", est plus pessimiste. "Tout le monde ne prendra pas le métro, anticipe-t-elle. Je pense aux personnes âgées ou aux mamans, avec leurs enfants. Certaines personnes ne peuvent venir qu'en voiture et il faut sauvegarder les places de stationnement." Elle espère se tromper, surtout après ces 9 années de travaux, devant son commerce, qui ont fait fuir une partie de sa clientèle.

