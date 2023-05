Commerces cambriolés à Ouistreham : un homme placé en détention

La première série de cambriolages s'est déroulée les 3 et 4 avril 2023 dans la rue de la mer à Ouistreham (Calvados). 24 commerces ont été victimes de cambriolages ou de tentatives d'effraction. Quelques jours plus tard, un homme de 44 ans, habitant de la commune, a été interpellé par les gendarmes, confondu par la vidéo d'un des commerces. Présenté en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Caen, il avait demandé un délai pour préparer sa défense et avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire, en attendant l'audience prévue le 17 mai.

ⓘ Publicité

Mais le week-end dernier, les 30 avril et 1er mai, de nouveaux méfaits ont été commis, dans le bourg de Ouistreham cette fois. Une dizaine de commerces ont été visités dans la Grande rue. Avec à chaque fois de maigres butins, un fond de caisse d'une dizaine d'euros, un aspirateur, du café ou encore une boite de trombones..!

Lors d'un contrôle routier, le suspect a de nouveau été interpellé. Il était en état d'ébriété et sous l'emprise de stupéfiants. Les gendarmes ont fait le rapprochement. Et il a été présenté à la justice ce jeudi après-midi. Son contrôle judiciaire a été levé et il a été placé en détention, en attendant d'être jugé pour la totalité des faits le 17 mai 2023.