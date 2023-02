Commission Colonna : Les députés se confrontent à la réalité de la prison d'Arles

Membre de la commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur l'agression mortelle d'Yvan Colonna, cette délégation a pu visiter les lieux, se mettre en situation, confronter les premières auditions menées à l'Assemblée nationale avec la réalité sur site et constater les premiers changements notamment en matière de vidéosurveillance dans la salle de sport où a eu lieu le drame le 2 mars 2022.

Au cours d'une table-ronde avec les syndicats pénitentiaires, les personnels, parmi lesquels certains ont bien connu Yvan Colonna, l'auraient dépeint comme "un détenu au parcours exemplaire, respectueux de tout le monde" a indiqué le député de Haute-Corse et président de la commission Jean-Félix Acquaviva.

"L'ensemble des personnes nous ont répondu qu'ils ne croyaient pas du tout Yvan Colonna en capacité d’être irrespectueux vis-à-vis d'une religion", Jean-Félix Acquaviva

"Une description en totale opposition avec le maintien du statut DPS (Détenu particulièrement signalé, ndlr) dont il faisait l'objet, pour des raisons liées à sa situation pénale initiale et ce qui fait que effectivement -même si les critères DPS étaient très larges et permettaient de le faire- on avait une vision très rigoureuse de la gestion de son parcours carcéral, le concernant, mais ça on le sait déjà" a déclaré Jean-Félix Acquaviva qui a également posé la question de la thèse du blasphème sur laquelle se base le Parquet national antiterroriste dans son enquête et à laquelle se seraient également opposés, hier, les surveillants de l'établissement.

Les représentants de syndicats pénitentiaires auraient par ailleurs dépeint l'agresseur Franck Elong Abé comme "plus dangereux que fou, dissimulateur", venant appuyer les propos du directeur de la prison en audition.

La délégation s'est, enfin, entretenue avec la commission locale DPS qui a évoqué une mécanique se basant sur la situation pénale et non carcérale dans le cas d'Yvan Colonna, "privilégiant ainsi la décision politique" selon Jean-Félix Acquaviva.