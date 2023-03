Commission Colonna, pas de "vengeance d’Etat" selon Jean Castex

L'ancien Premier ministre, Jean Castex, était auditionné ce mercredi à 17 h 30 à l'Assemblée Nationale par la commission d'enquête sur l'assassinat d'Yvan Colonna. Jean Castex a affirmé que c'est la raison qui l'avait décidé à demander une enquête des services. Il s'est inscrit en faux contre la notion de vengeance d'Etat récusant une "haine" venant de « l'Etat profond.»

Jean Castex, "perplexe" devant la commission Colonna

Durant son grand oral, Jean Castex, dernier responsable politique en poste à avoir refusé la levée du statut de DPS à Yvan Colonna est aussi celui qui lui a accordé alors qu’il se trouvait dans le coma, le 8 mars, pour dit-il, des raisons "humanitaires". L’ancien Premier ministre a fait part de sa "perplexité" sur ce statut de détenu particulièrement signalé.

" Un ministre applique les textes", a-t-il martelé, refusant la notion de vengeance d'Etat : « Je le dis très clairement devant cette commission et dans le cadre des prérogatives qui étaient les miennes dans ce dossier, il n'y a jamais eu en aucun cas la recherche de vengeance d'État, mais l'application de textes. La même commission était appelée, si mes informations sont exactes, à se réunir le 8 mars 2022 pour examiner la nouvelle demande de levée de DPS formée par M.Colonna, et c'est là que sont arrivés les faits tragiques du 2 mars. Pour des raisons humanitaires, j'ai levé le statut de DPS de Monsieur Colonna après la survenance de ces faits, cet acte tout à fait barbare dont a été victime l'intéressé a occasionné chez moi beaucoup de perplexité sur la nature de ce statut DPS. Il y a effectivement de quoi se poser des questions, d'où l'enquête que j'ai demandée immédiatement, le lendemain même des faits, d'inspection général de la justice. »

Face aux soupçons, Jean Castex récuse la "haine" de l'Etat profond

L'ancien premier ministre Jean Castex l'a affirmé devant la commission Colonna "il n'y a pas eu de haine de l'Etat profond". Il a été mis sur le grill par le président de la commission, le député Jean-Félix Acquaviva qui estime que cette haine contre le commando ayant assassiné le préfet de Corse existait bien au sein de l'Etat : « Le lendemain de la venue de Gérald Darmanin en Corse, lorsqu'il y a eu les drames, nous avons été en possession de messages entre préfets en exercice qui disent qu'il fallait décorer Elong Abbé, que ce qu'il a fait est ce qu'ils auraient dû faire depuis bien longtemps, vous entendez ce que je dis ?

Alors, pour rendre la dignité à la famille Colonna, de me dire qu'il n'y a jamais eu de haine contre ces membres-là, qu’il n’y avait de haine qui allait au-delà du droit et que, dans les propos oraux, pouvait nicher l'arbitraire pour qu'ils ne soient jamais rapprochés et encore moins libérés, même s'ils avaient de bons dossiers d'aménagement de peine, confère les appels systématiques du ministère public et le parquet national antiterroriste, cette haine a existé. »

Jean-Félix Acquaviva estime que cette haine contre le commando ayant assassiné le préfet de Corse existait bien au sein de l'Etat. © Maxppp - maxppp

Le président de la commission a enfoncé le clou, Jean Castex lui a récusé toute forme de "haine" dans ses décisions : « Pas plus que le complot, c'est moi que vous avez devant vous aujourd'hui, la haine n'a jamais guidé les décisions que j'ai eu la responsabilité de prendre. Et il faut effectivement que tout cela s'apaise. Le rapporteur parlait de vocation pédagogique de votre Commission. Il y a des suites pénales, il y a votre commission d'enquête, il y a eu l'inspection générale, il faut tirer, soit pour les personnes concernées, soit pour le fonctionnement du système, tous les enseignements. »

Jean Castex balaie l'idée d'un "complot"

Jean Castex s'est inscrit en faux contre toute idée de complot dans l'assassinat du nationaliste à la prison d'Arles. Les faits ont été reconnus par le djihadiste Franck Elong Abé, Gérald Darmanin a demandé la levée du Secret défense concernant ce terroriste exfiltré d'Afghanistan et en ligne de mire des services secrets français et américains. Un constat qui a poussé le rapporteur de la commission, le député Laurent Marcangeli a questionner la possibilité d’une manipulation : « Il a été démontré par la justice que parfois des agents de l'État étaient susceptibles de commettre des fautes lourdes, des délits, voire même des crimes et que dans le cœur de l'ensemble des Corses, qu'ils soient nationalistes ou pas, cela a laissé beaucoup de meurtrissures. Eu égard à la gravité de cette situation et aux questions que de braves gens de tous bords se posent je me permets encore de d'insister sur cette question. »

Face au chef du groupe Horizons, l'ancien Premier ministre a récusé toute idée faisant du djihadiste le bras armé de l'Etat profond : « Nous parlons de faits très graves, l'assassinat d'un préfet de la République, l'agression très grave qui s'est produite en univers carcéral. Rien de tout ça n'est banal. Tout ça est grave et je comprends l'émotion. J'avais été interrogé y compris, dans le cadre de questions au gouvernement où cette question du complot avait déjà été évoqué, je crois, Monsieur le rapporteur, faire partie des braves gens. J'ai exercé la responsabilité éminente de chef du gouvernement de la République. Je veux dire ici solennellement, que non seulement je n'ai jamais, ni de près, ni de loin en ce sujet comme dans les autres, été l'instrument du moindre complot. Je me demande d'ailleurs bien à quelle finalité, mais que je n'en ai eu ni de près ni de loin, jamais vous m'entendez bien connaissance et que si tel avait été le cas, jamais je n'aurais pu le tolérer car c’eût été un grave abaissement de l'État. »