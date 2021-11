Commission inceste à Bordeaux : "Des mères qui dénoncent les pères incestueux sont accusées de manipulation"

Après Nantes et avant Avignon, la Gironde accueille ce vendredi la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Lancée en septembre par Adrien Taquet, le secrétaire d'Etat chargé de l'Enfance, la Ciivise organise une réunion publique à 17 heures à l'Ecole nationale de la magistrature. En l'espace de deux mois, plus de 6.000 victimes ont déjà témoigné. "C'est une vague qui était souterraine et qui émerge", indique Edouard Durand, co-président de la commission.

"Ce sont des personnes de tous les âges, 40, 50, 60, 70 ans, voire plus, qui nous disent le présent perpétuel de la souffrance"

Juge des enfants pendant plus de quinze ans, Edouard Durand avait déjà "pu voir cette souffrance humaine dans les tribunaux, qu'il s'agisse des enfants eux-mêmes ou des adultes victimes dans leur enfance. La commission Sauvé pour l'Eglise de France avait aussi montré l'ampleur du problème".

"Un grand nombre de ces personnes avaient parlé mais le confident n'a rien fait"

L'objectif de la Ciivise est de libérer la parole et de changer le regard sur le témoignage des enfants. "Parmi ces personnes venues nous voir, il y en a un grand nombre qui avaient parlé, et dans quatre cas sur dix, le confident n'a rien fait", explique Edouard Durand.

"Un enfant qui révèle des violences et qui n'est pas protégé immédiatement perd confiance dans le monde des adultes"

Cette non-réponse de la société "est une question extrêmement importante" pour la Ciivise. "Elle interroge tous les corps professionnels, que ce soit le travail social, le soin, la justice, la police. Il est beaucoup plus commode pour la société dans son ensemble de ne pas voir cette scène de violence, de croire que ça ne peut pas exister." Au nom de la commission, Edouard Durand préconise "de créer des espaces à l'école où les enfants vont pouvoir savoir ce qu'est la loi, ce qui est permis ou interdit".

"Des centaines d'appels au secours de mères et de grands-mères"

Autre recommandation de la Ciivise, mieux accompagner les mères de famille séparées. "Nous avons reçu des centaines et des centaines d'appels au secours, le plus souvent de mères, (...) qui nous disaient qu'en rentrant de week-end ou de vacances, leur fille ou leur fils leur a révélé un viol incestueux".

"Vous allez au commissariat, au tribunal, à l'hôpital au service social et à ce moment-là les mères se trouvent accusées de manipulation"

Le président de la commission sur l'inceste décrit "l'injonction contradictoire qui est faite à ces mères". Elles doivent protéger leurs enfants et en même temps, "nous ne voulons pas entendre que l'inceste est possible. C'est pourquoi, dans notre premier avis remis au gouvernement le 27 octobre, nous faisions trois préconisations pour aider les parents protecteurs".

Témoigner par mail ou par téléphone

Pour sortir du silence et briser le tabou de l'inceste, la Ciivise a ouvert une plateforme destinée à recueillir des témoignages. Les appels sont anonymes et gratuits (0 805 802 804).