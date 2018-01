Clermont-Ferrand, France

L'ancien joueur de l'ASM reproche au professeur Chazal, neurochirurgien clermontois réputé et spécialiste des commotions, d'avoir modifié ses conclusions sur les commotions cérébrales qu'il avait subies lors des demi et finale de la coupe d'Europe en 2015.

Ce jeudi, Jamie Cudmore annonce, via son avocat, avoir déposé plainte contre Jean Chazal auprès du conseil de l'Ordre des Médecins du Puy-de-Dôme.

Jamie Cudmore n'accepte pas le fait que le professeur Chazal fut un temps son médecin puis aujourd'hui celui de l'ASM, club avec lequel il est en conflit.

Le professeur Jean Chazal réagit

Le neurochirurgien clermontois dénonce l'attitude de l'ex joueur de l'ASM.

"Je suis surpris et j'espère que Jamie Cudmore ne s'est pas laissé entraîner par ses avocats vers un buzz médiatique" répond le professeur Chazal. Il poursuit : "les avocats disent que j'ai donné deux versions. Il y avait en 2015 des règles qui parlaient de suspicions de commotions. Afin de le protéger et de l'empêcher de reprendre la compétiton trop vite, j'ai déclaré qu'il y avait eu commotion. Au nom du principe de précaution. Dans un autre club, il n'aurait peut-être pas été arrété."

"On est allé trop loin là. On ne peut pas reprocher aux médecins d'une part de sauver la vie des patients et d'une autre de les attaquer en disant qu'ils auraient pu mieux faire !" conclut le professeur clermontois.

Il devra défendre sa cause devant le conseil de l'ordre. Il risque jusqu'à la suspension de son activité.