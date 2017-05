Commune de Beaune : un accident sur la départementale 111

Un accident s'est produit ce samedi soir vers 19 heures sur la départementale 111 sur la commune de Beaune. Deux voitures sont entrées en collision.

Un grave accident de la route ce samedi soir sur la commune de Beaune, sur la départementale 111, vers 19 heures, à la sortie du hameau de Challanges direction Combertault, deux voitures sont entrées en collision.

Les deux conducteurs en urgence absolues transportés à l'hôpital

Les deux conducteurs, une femme de 19 ans et un homme de 21 ans, ont du être désincarcérés, et étaient tous les deux en urgence absolue. La femme a été prise en charge par ambulance et transportée à l'hôpital de Beaune, par transport médicalisé. L'homme a été héliporté par le SAMU à l'hôpital de Dijon.