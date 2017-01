Communes nouvelles : la carte de la Sarthe pour 2017

CARTE INTERACTIVE - Huit communes sarthoises se regroupent pour former des communes nouvelles ce 1er janvier. Il n'y avait pas eu autant de modifications simultanées depuis 1965. Ces fusions ont toutes lieu près des frontières du département.

Là où il y avait huit communes, il n'en reste que trois. Deux de ces regroupements concernent le Sud-Sarthe. Bazouges-sur-le-Loir et Cré-sur-Loir forment désormais Bazouges-Cré-sur-Loir. Quatre communes (Lavenay, La Chapelle Gaugain, Poncé-sur-le-Loir et Ruillé-sur-Loir) se réunissent dans Loir en Vallée.

Dans le Nord-Sarthe, près d'Alençon, Saint-Paterne et Le Chevain sont désormais Saint-Paterne-le-Chevain.

Il s'agit de la plus importante vague de regroupements depuis plus d'un demi-siècle. En 1965, 15 communes avaient. On dépasse ce chiffre si l'on cumule les opérations de ces trois dernières années, souvent conduites avec le même objectif de retrouver ou préserver des marges de manœuvre budgétaires.

Trois ans de regroupements

Depuis le 1er janvier 2015, 21 communes en ont formé sept nouvelles. Le département est ainsi passé de 375 à 361 communes aujourd'hui... un peu plus de 1% du total français, en légère baisse à 35 427 depuis ce dimanche.