Compagnie de CRS à Bordeaux : "Il faut agir vite et frapper fort" selon la préfecture

Une demie compagnie de CRS, soit entre 30 et 35 policiers spécialisés, vont prendre résidence à Bordeaux à partir du 29 septembre prochain. Les fonctionnaires resteront, au départ, deux semaines, la préfète renouvellera sa demande toute les semaines pour prolonger leur présence.

Sentiment d'insécurité

La préfète de Gironde, Fabienne Buccio, avait fait la demande auprès du ministère de l'intérieur face à l'augmentation des faits de violence à Bordeaux. Demande coordonnée avec la municipalité, le parquet et la police. "Je crois qu'il y a des choses qui ont progressé de façon défavorable au niveau de la sécurité dans Bordeaux explique Fabienne Buccio, on ne va pas se voiler la face. On n'est pas dans une situation que connaissent d'autres villes et on ne veut surtout pas y arriver donc on a encore les moyens d'agir. Ce sentiment d'insécurité qui se développe parmi la population, il faut aussi lutter contre. Par une action volontaire forte, on peut faire évoluer favorablement ce sentiment et redonner la confiance. Pour résumer, il faut agir vite et frapper fort !"

Une force visible, c'est indispensable

Une manière d'axer aussi sur la prévention : "Une force visible, tranquille, présente sur le terrain, qui parle avec les commerçants, que l'on voit agir, avec qui on peut parler, je trouve que c'est indispensable !" Ces CRS seront déployés essentiellement à Bordeaux mais pourront l'être également, si besoin, dans d'autres villes de la métropole. À charge du directeur départemental de la sécurité publique de dresser la carte précise des besoins à la préfecture.

Les CRS déjà présents font partie du premier escadron déployé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Quant à la demande d'une compagnie de CRS à demeure, elle reste effective mais n'a pas reçu de retour positif pour le moment.