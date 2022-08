Compiègne : cinq personnes mises en examen, soupçonnées d'avoir prostitué une adolescente de 15 ans

Cinq personnes viennent de passer leur première nuit en prison, dans une affaire de proxénétisme aggravé à Compiègne. Ces quatre hommes et une femme, soupçonnés d'avoir pris part à la prostitution d'une jeune adolescente de 15 ans, ont été mis en examen pour "proxénétisme aggravé par la minorité de la victime et commis en bande organisée", indique le procureur de la République de Senlis, Jean-Baptiste Bladier dans un communiqué. Les suspects nient leur participation.

La victime raconte avoir été séquestrée et prostituée de force, d'abord à Paris, puis à Amiens et Compiègne. C'est de là qu'elle a réussi à joindre un ami qui a appelé le 17 pour dénoncer les faits. Les suspects nient leur participation. L'adolescente, originaire des environs de Reims était placée en foyer dans la Marne, par un juge des enfants de Châlons-en-Champagne, depuis près de deux ans. Mais elle a fugué au mois de mai.

Quatre des mis en examen, trois hommes âgés de 20, 23 et 25 ans et une femme de 21 ans ont été placés en détention provisoire. Le cinquième a lui demandé un délai pour préparer sa défense devant le juge des libertés et de la détention et a donc été placé en incarcération provisoire. Il sera à nouveau présenté au JLD dans les jours prochains.