Marie-Ange Laroche, veuve de Bernard Laroche, et ses deux enfants ont décidé de porter plainte contre France Télévisions après la diffusion en septembre d'un reportage sur l'affaire du petit Grégory Villemin dans l'émission "Complément d'enquête", a appris franceinfo auprès de son avocat, confirmant une information de l'Est Républicain. Le reportage revenait dans le détail sur la célèbre affaire judiciaire qui a débuté en 1984 dans les Vosges après l'assassinat de Grégory Villemin retrouvé dans la Vologne.

"Marie-Ange Laroche et sa famille ont décidé de ne plus rien laisser passer. Ça suffit", a confié son avocat, Gérard Welzer, à l'Est Républicain. Il souhaite qu’on laisse la famille de Bernard Laroche "tranquille", car ce-dernier "a été innocenté et, aujourd’hui, rien ne remet en cause cette innocence", souligne le conseil de la famille Laroche, regrettant "le déséquilibre de ce reportage".

La deuxième plainte

Les proches du juge Jean-Michel Lambert avaient déjà décidé, eux aussi, de porter plainte contre France Télévisions après la diffusion de ce reportage pour diffamation et atteinte à la mémoire d'un mort. Le juge Lambert, surnommé le "petit juge" et chargé de cette affaire, s'était donné la mort en juillet 2017.