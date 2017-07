Compteurs Linky : où en est le déploiement dans les Landes ?

Alors que le Tribunal Administratif de Pau examine ce mardi la décision de la commune de Tarnos d'interdire la pose des nouveaux compteurs électriques Linky, Enedis, le gestionnaire du réseau électrique, poursuit le déploiement de ces appareils dans les Landes. Tout devrait être terminé fin 2021.

Il provoquerait des problèmes de santé, via son rayonnement électromagnétique, il porterait atteinte aux libertés publiques en communiquant des infos sur votre consommation électrique à votre fournisseur d'énergie : le nouveau compteur électrique Linky concentre de nombreuses critiques !

A tel point que certaines communes refusent de laisser Enedis, le gestionnaire du réseau d'électricité, installer ces nouveaux compteurs (elles le font car elles sont techniquement propriétaires des compteurs, elles ne font qu'en déléguer la gestion à Enedis). C'est le cas de Tarnos, dans les Landes : une décision contestée par la préfecture des Landes, le tribunal administratif de Pau doit examiner ce dossier ce mardi 18 juillet.

260.000 compteurs à changer dans les Landes d'ici 2021

Mais malgré ces contestations, Enedis a enclenché le déploiement de ces nouveau compteurs. Dans les Landes, ça a commencé le 1er janvier dernier. Désormais, tous les nouveaux branchements, ceux des maisons neuves par exemple, se font avec ce nouveau compteur. Pour les anciens compteurs, il faut les remplacer. Il y en a un peu plus de 260.000 dans le département, et leur échange a commencé le 1er juin.

Ceux qui sont encore réticents seront appelés un par un pour qu'on puisse les convaincre de l'intérêt de ces nouveaux appareils. - Christophe Crès, directeur d'Enedis dans les Landes

5.000 compteurs ont déjà été installés, et les premières communes équipées sont situées entre Dax et Pomarez (Hinx, Sort-en-Chalosse, Narrosse,...), ainsi que Dax et Mont-de-Marsan. À partir de la ville-préfecture, le déploiement se fera petit à petit, comme une sorte d'escargot : Enedis va équiper les communes du nord-ouest jusqu'à Biscarosse, redescendre le long de la côte avant de revenir équiper les derniers foyers montois en 2021. Le principe est le même pour la région dacquoise (si vous souhaitez savoir quand votre commune sera équipée de ces compteurs, une carte interactive est disponible sur le site d'Enedis).

Pour Enedis, les réticences sont peu nombreuses

L'objectif d'Enedis est d'avoir changé le parc de compteurs d'ici fin 2021 : pour ce faire, 45.000 compteurs seront changés en 2018 et 2019, 60.000 en 2020, et le reste en 2021.

Pour Christophe Crès, directeur d'Enedis dans les Landes, à terme, tout le monde sera équipé du compteur, quelles que soient les oppositions : "Même si un client refuse de se plier au calendrier que nous avons fixé, son compteur actuel ayant une durée de vie limitée, il faudra bien le changer un jour. À ce moment-là, nous lui installerons un compteur Linky, puisque nous n'aurons plus que ça en stock. De toute façon, les compteurs n'appartiennent pas aux clients, et leur changement est prévu par la loi de transition énergétique, c'est obligatoire".

Pour autant, rappelle-t-il, pas question de forcer qui que ce soit pour le moment, d'autant que les choses se passent bien : "L'immense majorité des clients accepte les nouveaux compteurs sans problème ! Il suffit de dialoguer et de les informer pour qu'ils l'acceptent. Ceux qui sont encore réticents seront appelés un par un pour qu'on puisse les convaincre de l'intérêt de ces nouveaux appareils !"