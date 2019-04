Compteurs Linky : une étudiante du Cannet-des-Maures assigne Enedis en justice

Draguignan, France

À 22 ans, Joséphine Hermans souffre d'électrosensibilité. Elle a dû quitter son école, l'ENS de Lyon pour se réfugier dans un lieu moins chargé en ondes au Cannet-des-Maures. Aujourd'hui, elle est rattrapée par la technologie : l'étudiante refuse l'installation d'un compteur Linky chez elle. Elle assigne Enedis en justice, devant le tribunal de Draguignan, ce mardi.

Une jeune femme, seule face au géant de l'électricité... un combat du pot de terre contre le pot de fer ? "J'aimerais bien que non !" lance Joséphine Hermans, invitée de France Bleu Provence ce mardi matin. Être électrosensible a beaucoup de conséquence sur sa vie quotidienne : "Je vis dans une petite maison, dans un hameau très isolé. Je n'ai pas vraiment de voisins donc je n'ai pas de wifi. Je suis assez loin des antennes donc ça va, témoigne-t-elle, et je ne peux pas trop aller en ville. Physiquement, j'ai de gros maux de tête et au niveau intellectuel, les ondes font baisser ma concentration et provoquent de gros problèmes de mémoire".

Des précédents judiciaires

La justice ne tranche pas toujours en faveur des plaignants qui s'opposent à Enedis. Il y a néanmoins quelques précédents. À Toulouse, ou à Bordeaux ce mardi. Hier, treize des 206 plaignants bordelais ont obtenu du fournisseur d'électricité qu'il installe un filtre sur leur compteur pour les protéger des ondes. Joséphine Hermans espère qu'à Draguignan, la juge suivra la même voie.

Dans le cas contraire, la jeune étudiante a du mal à envisager l'avenir : "je peux toujours aller dans un endroit où il n'y a pas du tout d'électricité, explique-t-elle, mais j'aimerais bien continuer à vivre une vie à peu près normale et poursuivre mes études à distance."