Concarneau : Saint-Joseph s'inquiète pour ses élèves touchés à Londres

Trois adolescents de seconde générale du lycée Saint-Joseph à Concarneau (Finistère) ont été gravement blessés dans l'attaque de Londre. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Les élèves étaient sur le pont dans la trajectoire de la voiture de l'assaillant.

Les parents des trois élèves blessés ont pu rejoindre leurs enfants tard dans la soirée. Un avion militaire a été spécialement affrété depuis l'aéroport de Lann-Bihoué. Les trois lycéens renversés par la voiture du terroriste ont été accueillis à l'hôpital Saint -Thomas et deux d'entre eux ont été opérés rapidement après l'attaque. Les parents des 92 autres élèves ont été accueillis à Concarneau tout au long de la soirée mais beaucoup avaient pu échanger avec leurs enfants via les réseaux sociaux dans l'après-midi.

"Notre copine a été frôlée par la voiture"

Deux jeunes filles ont pu joindre certains des jeunes présent sur le pont de Westminster "notre copine a été frôlée par la voiture, le rétroviseur est passé à juste à coté!, se désolent les deux jeunes filles, visiblement éprouvées. Enzo parle d'un "choc extrême", il ajoute "J'ai la haine contre ce terroriste, leur voyage a été gâché par un pauvre con, qui a voulu faire la merde".

"On pense que ça n'arrive qu'aux autres, et là voir qu'à une minute près c'est des élèves de St-Joseph, c'est dur"

Ce voyage à Londres se fait tous les ans, dans ce Lycée Saint-Joseph de Concarneau. Certains se souviennent être allés exactement au même endroit l'année dernière : "je trouve ça dur psychologiquement, explique Tristan, on pense que ça n'arrive qu'aux autres, et là voir qu'à une minute près c'est des élèves de St-Joseph, c'est dur."

"Mon fils a tout vu, il va bien mais je pense qu'il doit être choqué", raconte Isabelle, maman de Kilian

Isabelle Calvez a été alertée par SMS par sa fille élève également à Saint-Joseph. Son fils Kilian et 91 autres élèves concarnois participent au voyage scolaire dans la capitale britannique. Une partie des élèves se trouve sur le pont de Westminster au moment de l'attentat. "Mon fils a tout vu, j'ai su rapidement qu'il allait bien. il a vu ses camarades percutés par la voiture et j'imagine que psychologiquement cela doit être un choc et qu'il ne doit pas être très bien quand même. Mon fils m'a écrit qu'à 20 secondes près, il aurait pu lui aussi être fauché par le véhicule." Isabelle poursuit : Mais les élèves ont été pris en charge très rapidement et très bien , accueillis sur un bateau sur la Tamise et les autorités britanniques les ont débriefé. C'est ma fille qui m' a alerté, je n'ai pas eu le temps d'avoir peur, j'ai regardé les chaînes d'info et j'ai pu entrer en contact avec mon fils."

Ce jeudi matin, une cellule psychologique est installée dans le lycée de Concarneau.