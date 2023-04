Concert annulé à Metz : Bilal Hassani a porté plainte

Invité de l’émission Quotidien mardi soir, le chanteur Bilal Hassani, accompagné de sa mère qui s’occupe de sa carrière, a annoncé avoir déposé plusieurs plaintes pour incitation à la haine, à la violence et pour discrimination. Ces plaintes visent les mouvements d’extrême droite Aurora, Civitas et également un groupement qui s’appelle "discussion natio Metz". "Celui-ci a tenu des propos menaçants et a voulu mener des actions violentes le jour du concert" a indiqué Amina Frühauf, la mère de Bilal Hassani. Les plaintes sont adressées également à plusieurs personnes qui ont utilisé Twitter pour inciter à la haine.

De son côté, le procureur de Metz a ouvert une enquête contre X dès le lendemain de l’annulation du concert , "pour menace de délit contre une personne en raison de son orientation sexuelle, provocation à la haine contre une personne en raison de son orientation sexuelle et provocation publique et non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit".

Face aux menaces de violences le soir prévu de son concert le 5 avril à Saint-Pierre-aux-Nonnains, une église désacralisée depuis presque 500 ans dédiée aux évènements culturels, Bilal Hassani avait décidé, avec son producteur Live nation, de renoncer à se produire à Metz. "J’avais peur pour mon public", a-t-il expliqué le lendemain sur le plateau de l’émission C’est à vous. Bilal Hassani a représenté la France à l'Eurovision en 2019 et il est une figure des mouvements LGBT.