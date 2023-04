Concert annulé de Bilal Hassani : le parquet de Metz ouvre une enquête contre X

Suite à l'annulation du concert de Bilal Hassani à Metz, à cause de menaces et de pressions de groupes catholiques extrémistes, le parquet de Metz a ouvert une enquête ce jeudi. Une enquête contre X, "pour menace de délit contre personne en raison de son orientation sexuelle, provocation à la haine contre une personne en raison de son orientation sexuelle et provocation publique et non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit", indique Yves Badorc à France Bleu Lorraine.

Bilal Hassani, figure du mouvement LGBT, devait se produire à Saint-Pierre-aux-Nonnains mercredi soir mais la production a préféré annuler le concert, redoutant des violences en marge du concert.

Les associations Stop Homophobie et Mousse avaient déposé plainte contre Civitas auprès du parquet de Metz pour discrimination en raison de l'identité de genre, a indiqué leur avocat, Etienne Deshoulières.

Le prochain concert du chanteur, ex-candidat représentant la France à l'Eurovision, est prévu ce vendredi au Metronum à Toulouse.