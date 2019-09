Zones sans pesticides : les agriculteurs très mobilisés à Orléans

Orléans, France

Les agriculteurs ont manifesté nombreux ce jeudi à Orléans. Ils étaient près de 200, venus du Loiret, quelques uns du Loir-et-Cher et d'Eure-et-Loir. Ils ont défilé dans la matinée en cortège de la cité Coligny jusqu'à la cathédrale où ils ont installé un barbecue à la mi-journée. Leurs 70 tracteurs sont restés stationnés dans la rue Jeanne d'arc durant plus de deux heures, provoquant d'importantes perturbations de la circulation.

C'était une action à l'appel de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs pour dénoncer le projet du gouvernement de créer des zones de non-traitement de pesticides. Ces zones destinées à protéger la population entraîneront "des contraintes et des distorsions de concurrence insupportables pour les agriculteurs", selon les deux syndicats.

"Aimez-nous" ont lancé les agriculteurs aux Orléanais © Radio France - Lydie Lahaix

Distribution d'oignons et pommes de terre

Les agriculteurs ont distribué gratuitement 1,2 tonnes de pommes de terre et autant d'oignons, également du lait et des boites de sucre, aux Orléanais.

"C'est de la communication positive, on explique nos méthodes, _il ne faut pas que les gens aient peur de ce qu'ils mangent_, c'est ce qui se trame, il faut les rassurer, leur dire que l'on produit de la qualité pour les nourrir sainement" explique Romain Hardy, agriculteur installé près d'Orgères-en-Beauce en Eure-et-Loir "on voulait aussi expliquer les contraintes qui vont nous empêcher de faire notre métier, et on est plutôt bien accueilli par la population".

Les Orléanais au rendez-vous

"Nous les soutenons, ils sont sacrément décriés aujourd'hui, bien sûr qu'il faut travailler à réduire les pesticides, eux-mêmes y travaillent également, je ne pense pas qu'ils sont empoisonneurs" reconnait Bruno, un habitant de Chécy reparti comme beaucoup d'autres, avec sous le bras des produits locaux, oignons et pommes de terre.