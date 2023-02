Concressault : un collectionneur d'oiseaux se fait voler... dans les plumes

Un éleveur d'oiseaux comparaissait devant le tribunal correctionnel de Bourges, ce jeudi. Ce collectionneur de la commune de Concressault dans le nord du Cher détenait des centaines d'oiseaux sans autorisation. De l'avis même des agents de la police de l'environnement qui est intervenue, on élevage était très bien tenu. Il accueillait 259 oiseaux dont 120 espèces concernées par des mesures de protection. Ils auraient dû être bagués, mais tous ne l'étaient pas, il n'y avait pas de registre d'élevage, ni de certificat de cession attestant de la provenance des oiseaux et le jeune éleveur n'a pas de certificat de capacité, lui aussi obligatoire.

Parmi les oiseaux qui se trouvaient sur place, des sarcelles, des canards à faucilles, des avocettes, des perruches princesse de Galles. Certains ont subi l'amputation des articulations carpo-métacarpiennes, pour éviter qu'ils ne s'envolent trop loin, une pratique prohibée depuis 2005. "Ils étaient déjà comme ça quand je les ai eus" s'est défendu le collectionneur devant la cour, il affirme n'avoir jamais gagné d'argent avec son élevage. "J'étais passionné, ils étaient comme mes enfants" explique le jeune homme "un peu noyé dans la réglementation".

Un mille-feuilles administratif qu'il n'a pas maîtrisé a plaidé son avocate Me Margot Pinkos : "Ce qui lui est reproché, c'est une méconnaissance de la réglementation, une réglementation extrêmement complexe puisqu'il y a une protection au niveau international, au niveau européen et au niveau national. Et s'ajoutent des arrêtés ministériels avec des sources différentes."

2.000 euros d'amende requis

Il n'y avait pas de volonté mercantile reconnait le procureur mais "une collection d'oiseaux, ce n'est pas une collection de vinyls" assène le Ministère public rappelant au passage l'importance du trafic mondial d'animaux, troisième fléau derrière la drogue et les armes. D'où cette réglementation : baguage des oiseaux, registre d'élevage et certificat de capacité, ostensiblement ignorés pendant des années par le prévenu.

Le jeune homme en a pris conscience depuis les faits, "aujourd'hui, il a le certificat de capacité, et il a l'autorisation d'ouvrir un établissement d'élevage. Il est donc en règle." Les animaux saisis sont d'ailleurs toujours chez lui. Le prévenu, qui continue de s'en occuper, espère bien pouvoir les conserver. Le procureur ne s'y est pas opposé, il a simplement réclamé une amende de 2.000 euros dont la moitié avec sursis et le paiement de multiples contraventions. La décision sera rendue le 6 avril.