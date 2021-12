Condamnation confirmée en appel pour "Kalidor II"

Le verdict de la cours d'assise d'Avignon (Vaucluse) confirmé par la cours d'assises de Nîmes. Au terme de 5 jours de procès, le charmeur de serpents "Kalidor II" a été reconnu coupable de viols et agressions sexuelles sur mineurs.

Il s'était fait connaître dans l'émission "la France a un incroyable talent". Angelo Maglio, alias "Kalidor II" est reconnu coupable de viols et agressions sexuelles sur 10 mineurs de moins de 15 ans. Des crimes commis entre 2017 et 2018 en Vaucluse. La cours d'assise de Nîmes confirme la peine prononcée en première instance par celle d'Avignon. Une peine assortie d'une mesure de sureté des deux tiers. Il a interdiction définitive d'exercer le métier d'éleveur d'animaux et toute activité le mettant en lien avec des mineurs. A sa libération, "Kalidor II" sera également interdit de séjour notamment en Vaucluse pendant 10 ans.