Condamnation confirmée pour EDF après un accident mortel à la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly

Dampierre-en-Burly, France

Treize ans après un accident mortel à la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, EDF est bel et bien condamné pour homicide involontaire. Une condamnation confirmée hier en appel.

En mars 2006, Jérome Courtiol, un technicien de 32 ans employé par un sous-traitant d'EDF, était mort écrasé sous un conteneur de 800 kg.. Lors du premier procès, EDF et le sous-traitant (Polinorsud) avaient été condamnés pour homicide involontaire et à respectivement 60.000 et 40.000 euros d'amende. La condamnation est confirmée pour EDF mais annulée pour Polinorsud, au motif que ce sous-traitant n'existe plus, absorbé depuis le premier procès par Orano (le nouveau nom d'Areva).

Au début de la procédure, c'est vrai que j'étais impressionnée à l'idée de faire face à EDF mais ce qui compte le plus pour moi, c'est de rendre hommage à Jérome, que son accident serve à quelque chose. Marina Courtiol, veuve du technicien décédé à Dampierre

Carina Courtiol avec ses deux enfants. © Radio France - Anne Oger

Les sentiments mêlés de Carina Courtiol, la veuve de Jérôme Copier

Après l'accident, Carina Courtiol a quitté la région (elle travaillait aussi à la centrale de Dampierre) pour s'installer dans la région toulousaine. Dans ce dossier, EDF peut toujours se pourvoir en cassation.