Condamnation de Franck Proust : Yoann Gillet (RN) demande de nouvelles élections municipales à Nîmes

Après la condamnation du président de Nîmes Métropole, Franck Proust (LR), le président du groupe RN, Yoann Gillet, réclame de nouvelles élections à l'agglomération et à la Ville de Nîmes.

Coup de théâtre ce jeudi matin à Nîmes. Le président de Nîmes Métropole, Franck Proust, vient d’être lourdement condamné dans l’affaire dite "de la SENIM" : cinq ans d'inéligibilité, 15.000 euros d'amende et 12 mois de prison avec sursis. "Déclaré inéligible pour cinq années, c’est aujourd’hui un véritable séisme qui secoue la majorité municipale de Nîmes. Un séisme, mais pas une surprise", commente le président du groupe RN à Nîmes Métropole, Yoann Gillet dans un communiqué.

"Une nouvelle élection de l’exécutif de Nîmes Métropole doit être effectuée au plus vite, mais au-delà, j’appelle à une démission de l’ensemble de la majorité municipale de la Ville de Nîmes et à de nouvelles élections municipales." Yoann Gillet

L'élu RN insiste : "À travers la condamnation de Franck Proust, ce n’est pas la condamnation d’un homme mais d’un système. Franck Proust ne doit pas être le seul à porter la charge de cette condamnation. Le maire de Nîmes doit ainsi présenter sa démission et celle de l’ensemble des élus de sa majorité. Il en va du respect des électeurs."

Pour l'instant, le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, ne réagit que par communiqué : "Depuis près de 40 ans, j’ai tissé des liens très forts avec Franck Proust, des liens d’amitié. Ma réaction faisant suite à la décision de la cour d’appel sera celle d’un ami. Je suis terriblement attristé par cette décision de justice. Cette condamnation est très dure, peut-être trop dure parce qu’elle dépasse la réquisition du parquet. Dans ce moment douloureux, je lui transmets mon soutien plein et entier. Je pense aussi à ses proches, à sa famille car il s’agit de l’honneur d’un homme pour qui j’ai de l’estime et qui m’a toujours témoigné une indéfectible loyauté. Je prends acte de cette terrible décision et nous en tirerons ensemble, le moment venu, toutes les conséquences politiques."

