Un homme condamné à 15 mois de prison pour violences, tentative de vol et rébellion à Laval

Un homme de 47 ans a été condamné ce vendredi après-midi à 15 mois de prison ferme par le tribunal judiciaire de Laval pour rébellion, refus de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie et vol d'un sac avec violence à Laval le 15 juillet dernier. Six victimes se sont portées parties civiles, cinq policiers et une dame sous curatelle qui s'est fait voler son sac, elle a aussi reçu un coup de pied au ventre. Après deux renvois pour des examens psychiatriques, l'homme est reparti directement en prison.

Deux versions s'opposent

Ce jour-là, vers 17 h, l'individu va chercher des gains dans un PMU du centre-ville de Laval, mais il tombe selon lui sur deux hommes qui le provoquent. Il répond et une dispute éclate. Des coups pleuvent et selon lui, il met un coup dans le ventre de manière involontaire à la victime, qui se trouvait près de deux perturbateurs. Et en aucun cas, ajoute-t-il, "je n'ai tenté de voler son sac". De son côté, la victime affirme que l'individu alcoolisé a bien voulu dérober son sac. "Des mensonges", reprend le prévenu dans son box, "jamais, je n'ai volé un sac de sa vie, juste un escalier en 2015". Il replace les deux provocateurs au centre de l'histoire, qui lui ont cherché des noises. "Vous vous souvenez des faits ou pas Monsieur ?", lui demande l'avocat des policiers, "avec l'alcool, encore le lendemain, je ne me souviens pas de tout", répond le prévenu, "mais, c'est simple, c'est oui ou c'est non ?", continue l'avocat, "non, ce n'est pas si clair". Les explications ne vont pas plus loin.

"Ma cliente est une personne vulnérable, elle est sous curatelle, elle a une vie difficile, mais elle, elle n'agresse personne", pointe l'avocate de la victime, "elle a même perdu connaissance quand elle a pris un coup de pied, aujourd'hui, le prévenu affirme qu'il a mis un coup sans faire exprès, que ça ne lui était pas destiné, s'il ressort, il pourrait s'en prendre à n'importe qui", ajoute l'avocate.

"On a tout essayé"

L'individu présente 28 mentions à son casier judiciaire, notamment des faits de violences, outrages, vol en réunion et recels de vols, "on va donc inscrire une 29e mention à son casier", commence la procureure dans ses réquisitions. "Il ne se souvient pas vraiment de tout donc on peut presque écarter tout ce qu'a dit le prévenu", ajoute-t-elle, balayant l'excuse de ne pas avoir de motif pour voler un sac, "On a tout essayé", dit-elle et pourtant, même en sursis probatoire, il remet le couvert, "il faut arrêter". Elle demande 15 mois de prison ferme avec maintien en détention, avec une interdiction de porter une arme.

L'avocate du prévenu tente bien de défendre la version de son client, "s'il insiste sur ces deux personnes, ça aurait été bien de les retrouver et tenter d'expliquer ce geste". "Il ne tente pas du tout de se défausser de sa responsabilité, il veut juste savoir pourquoi on ne cherche pas ces deux personnes" qui ont lancé les hostilités, ajoute l'avocate.

L'homme est donc condamné à 12 mois de prison ferme, auxquels viennent s'ajouter les 3 mois avec sursis levés d'une précédente condamnation. L'homme passera donc 15 mois derrière les barreaux.