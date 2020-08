Condamné à 2 ans de prison pour 400 000 euros en liquide cachés dans son airbag

Un homme de nationalité turque, âgé de 41 ans et résidant en Allemagne a été condamné ce lundi par le tribunal correctionnel de Vienne à 2 ans d'emprisonnement pour blanchiment de stupéfiants. Au cours d'un contrôle effectué mercredi de la semaine dernière, la douane a trouvé 400 000 euros en billets cachés dans l'airbag de son véhicule stationné sur l'aire d'Auberives-sur-Varèze (Isère) sur l'A7 dans la vallée du Rhône. C'est un chien qui a fait la découverte de ces billets qui portaient des traces de drogues. Domicilé à Essen (Allemagne), l'homme revenait d'Avignon (Vaucluse) où il a livré, selon ses dires, un compresseur et raconté qu'il ne savait pas qu'il y avait de l'argent caché dans son véhicule. Il pensait même à une blague quand les douaniers lui en ont parlé. En plus de sa peine d'emprisonnement il est condamné à payer 600 000 euros d'amendes aux douanes. L'argent et le véhicule ont également été confisqués.