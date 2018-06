Condamné à 3 ans de prison après avoir incendié son entreprise et 5 maisons à Loudéac

Par Johan Moison, France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel

Un pyromane a été condamné ce mardi à 3 ans de prison ferme et 20 ans de suivi socio judiciaire par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc. Cet homme de 57 ans était jugé pour avoir incendié à Loudéac 5 maisons et mis le le feu à l’usine Sermix dans laquelle il travaillait depuis plus 27 ans.