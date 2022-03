Condamné à Briey pour excès de vitesse, sans permis, et délit de fuite

Les gendarmes de Meurthe-et-Moselle partagent sur leurs réseaux sociaux, les détails d'une interpellation le week-end dernier dans le Pays Haut.

Dimanche 27 février, près de la commune d'Ugny, une équipe de Val de Briey contrôle un véhicule en excès de vitesse 140km/ h au lieu des 80km autorisés. "Refusant d'obtempérer et fuyant le contrôle en prenant tous les risques et en mettant en danger les militaires du PMO de Val de Briey et les citoyens, le conducteur finit par abandonner son véhicule dans le village de Pierrepont", relate la gendarmerie.

Après la mise en place d'un dispositif de recherche, l'homme, qui conduisait "malgré une suspension de permis", est finalement interpellé à Ugny vers 19 heures et placé en garde à vue.

Le tribunal judiciaire de Briey, le condamne ce mardi 1er mars "pour l'ensemble des faits reprochés à six mois de prison avec aménagement en semi-liberté, 1000€ d'amendes pour les délits et contraventions et 1000€ de dommages pour les parties civiles."