Montargis : condamné à de la prison ferme pour provocation au terrorisme après avoir mis en ligne un clip de rap

Montargis, France

L'homme a été condamné pour provocation au terrorisme, port d'arme prohibé et usage de stupéfiants et incarcéré dès la fin de l'audience de comparution immédiate ce mercredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Montargis. Âgé de trente ans, habitant à Pannes dans l'agglomération montargoise, Bertrand T. écope de vingt-quatre mois de prison, dont seize mois de sursis avec mise à l'épreuve.

Une vidéo tournée dans l'Oise

Tout est parti d'un clip de rap amateur qu'il a mis en ligne, en utilisant un pseudonyme, sur son compte Youtube et sa page Facebook en février 2019. Les enquêteurs l'ont interpellé et placé en garde à vue lundi. En cause : ce clip tourné "avec des amis" dans un sanatorium désaffecté de l'Oise. On y voit ce trentenaire portant une arme de poing (détenue sans autorisation) et prononçant des paroles violentes, comme "fuck les tous, j'ai la rage, je compte me venger, j'ai soif de sang, j'ai envie d'exploser les crânes. J'irai jusqu’à la mort, j'ai envie de faire couler le sang de tous ces satanés s'en prenant à des innocents !"

Dieu fasse que les muslims l'emportent sur les coufars"

Le clip, qui dure près de quatre minutes,poursuit :"ils nous ont déclaré la guerre, ils tuent nos frères, nos sœurs, j'irai jusqu’à la mort, c'est un appel à la guerre". Pour le procureur de la république de Montargis, c'est clairement "un appel à la guerre", avec des références explicites "aux djihadistes en Syrie et à de récents actes terroristes perpétrés par Daech", notamment quand le rappeur déclame : "Dieu fasse que les muslims l'emportent sur les coufars" (ndlr : les infidèles, les mécréants)

Autre capture d'écran du clip de rap -

Une référence à Daech, selon le procureur

Qu'en est-il de la liberté de création et d'expression ? Bertrand T. a d'ailleurs expliqué que de nombreux rappeurs peuvent tenir ce genre de "propos" dans leurs textes. Mais pour Loïc Abrial, "ça va beaucoup plus loin que" fuck la police ou fuck la justice", c'est un appel au meurtre. Et Daech a l'habitude d'utiliser la musique pour faire passer ces messages". L'homme qui a déjà passé plusieurs années en prison n'avait jamais été condamné pour apologie ou provocation au terrorisme, mais pour des faits de vols, violences, notamment sur des policiers, outrages et pour des affaires de stupéfiants. Le procureur de Montargis ajoute que des démarches ont été effectuées pour que les hébergeurs de cette vidéo sur internet la supprime.

Le procureur de la République de Montargis, Loïc Abrial © Radio France - Cyrille Ardaud