Condamné à un an de prison ferme pour avoir agressé un couple de femmes dans le métro parisien

Par Alice Kachaner, France Bleu Paris et France Bleu

L'homme s'en était pris à un couple de femmes dans le métro parisien. Il a été condamné jeudi à un an de prison ferme et 18 mois avec sursis. L'agression avait eu lieu en septembre entre les stations Havre-Caumartin et Saint-Lazare.