Le député d'Ille-et-Vilaine Mustapha Laabid démissionne, trois mois après sa condamnation définitive

"Voilà, c'est fini..." Ce sont par ces mots que Mustapha Laabid annonce sa démission lundi 6 septembre, dans un long message transmis à ses collaborateurs. Le député d'Ille-et-Vilaine avait été condamné définitivement le 16 juin en cour de cassation à huit mois de prison avec sursis, trois ans d'inéligibilité et 10 000 euros d'amende pour une affaire d'abus de confiance. Le garde des sceaux Eric Dupont Moretti a ensuite saisi le 21 juillet le Conseil constitutionnel pour demander la déchéance du mandat du député.

Il dénonce "une notion dangereuse de rétroactivité de la transparence"

"Il y a eu l’affaire Laabid, parce que Mustapha Laabid est devenu député", écrit-il. Les faits pour lequel le député a été condamné remontent à l'époque où Mustapha Laabid était président de l’association d'insertion Collectif Intermède, dans le quartier du Blosne à Rennes. Le 5 novembre 2020, la cour d'appel de Rennes l'a condamné pour avoir, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, prélevé près de 22 000 euros sur les comptes de l’association, dont 15 000 euros en frais de bouche et cela à des "fins personnelles et indues". Mustapha Laabid avait ensuite toujours refuser de démissionner, malgré les appels de plusieurs autres élus d'Ille-et-Vilaine.

Dans son message, Mustapha Laabid dénonce "une notion floue et dangereuse de rétroactivité de la probité et de la transparence à coup de dénonciations anonymes." Selon lui, la morale a pris le pas sur le cadre législatif, depuis l'affaire Cahuzac en 2013 et la mise en place de lois sur la transparence des élus. Il regrette que cette transparence soit rétroactive sur les affaires qui précèdent l'élection. "A l’égalité des justiciables devant la loi, on invente insensiblement une nouvelle catégorie de citoyens qui auraient moins de droits que d’autres, une fois devenus élus, ajoute le député. Resté simple responsable associatif, il y aurait eu un rappel à la loi, une infraction constatée, réparée et faisant l’objet d’une « remontrance » judiciaire."

Un siège vide à l'Assemblée nationale

Après avoir détaillé son parcours, qui l'a conduit "des HLM de la ZUP jusqu’au palais Bourbon", Mustapha Laabid finit par présenter ses excuses en une phrase : "J’écris ces derniers mots en tant que Député afin de m’excuser sincèrement auprès de toutes celles et de tous ceux que j’ai pu décevoir", sans préciser qui prendrait sa place de député dans la première circonscription d'Ille-et-Vilaine. Contacté par France Bleu Armorique, le député démissionnaire explique qu'il n'aura pas de successeur : selon lui, le siège resta donc vide à l'Assemblée Nationale.

Le suppléant d'un député, élu au même moment, ne le remplace qu'en cas de démission pour cumul de mandat. Ici, ce n'est pas le cas. Dans cette situation, des élections législatives partielles n'auront pas lieu car selon le code électoral, "il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale." Les prochaines élections législatives ayant lieu au printemps 2022, il n'y aura donc pas d'élection législatives partielles.