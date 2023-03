Condamné pour agression sexuelle, un kiné continue d'exercer l'ostéopathie malgré l'interdiction

Le 30 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Rouen condamne Jacques Napoly, kinésithérapeute et ostéopathe à Bois-Guillaume, pour agressions sexuelles sur une jeune patiente âgée de 15 ans à l'époque. A titre de peine principale, il écope de deux ans de prison avec sursis probatoire, une obligation de soins psychiatriques et l'obligation d'indemniser les parties civiles. A titre de peine complémentaire, le tribunal prononce également l'interdiction de toute activité impliquant un contact avec des mineurs et une interdiction d'exercer pendant 5 ans, mais sans précision. Dans les jours qui suivent, la plaque professionnelle de Jacques Napoly disparaît donc de l'entrée du cabinet qu'il partage avec un confrère. Mais quelques jours plus tard, une nouvelle plaque est posée, qui ne mentionne plus son activité de masseur-kinésithérapeute, mais seulement celle d'ostéopathe.

"C'est anomal qu'il puisse exercer dans l'une ou l'autre des professions" - Maître Anouchian, avocate de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Émoi au sein de la profession, dont le Conseil départemental de l'Ordre s'est constitué partie civile dans cette affaire. "Finalement, on ne savait même pas à l'audience dans quel cadre il avait commis les faits, si c'était en tant que kiné ou en tant qu'ostéo, alors évidemment que c'est anormal qu'il puisse exercer dans l'une ou dans l'autre des professions" explique l'avocate de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. "Le principe était bien qu'il ne soit plus autorisé à exercer toute profession en lien avec le corps parce qu'il y a un risque fort de réitération" poursuit Maître Marie-Clémentine Anouchian.

Selon l'avocat de Jacques Napoly, il n'y a pourtant aucun doute. La condamnation de son client ne concerne que son activité de kinésithérapeute. "S'ils avaient voulu lui interdire d'exercer la profession d'ostéopathe, ils avaient tout à fait la possibilité de le faire. Ils ont considéré que ce n'était pas utile" soutient Maître Marc François, qui rappelle que la peine principale, deux ans de prison avec sursis, est tout de même une peine sévère et qu'il faut bien que son client puisse gagner sa vie.

"L'idée, c'est qu'il n'ait pas de contact avec des patientes, mineures ou pas"- Maître Chaillé de Néré, avocate de la plaignante.

Mais la nouvelle est choquante estime l'avocate de la plaignante. Compte tenu des faits reprochés et de la personnalité du quinquagénaire, qui nie les faits mais qui a déjà été inquiété par le passé pour des faits similaires rappelle Maître Dixie Chaillé de Néré. "Dans l'interdiction d'exercer, l'idée c'est qu'il n'ait pas de contact avec des patientes mineures ou pas d'ailleurs. On sait qu'il y a d'autres victimes qui, pour différentes raisons, n'ont pas pu voir leur voix porter en justice et qui elles étaient majeures". Quatre plaintes contre lui ont été classées sans suite.

Contacté à plusieurs reprises depuis le début du mois de février, le Parquet a enfin répondu à nos questions ce jeudi, indiquant que l'interdiction d'exercice concerne bien les deux professions mais que les motivations du jugement ne sont pas encore rédigées. Le jugement détaillé n'est donc pas encore parvenu à l'intéressé. Maître Anouchian, l'avocate de l'Ordre, n'est pas surprise que l'homme profite un peu de cette incertitude provisoire. "Vu son comportement, je ne suis absolument pas étonnée qu'il essaie jusqu'au bout de maintenir sa position et qu'il continue à exercer".

Mais le Parquet prévient : si Jacques Napoly continue d'exercer la profession d'ostéopathe, une enquête sera ouverte pour violation de l'interdiction prononcée par le tribunal.