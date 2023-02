Condamné pour agressions sexuelles, le prêtre sarthois mis à l'écart par l'Eglise

Sa mission auprès des fidèles est désormais réduite au "strict nécessaire". Condamné en janvier 2021 à trois ans de prison ferme pour agressions sexuelles sur six adolescents dans les paroisses de Mamers et Bonnétable, le prêtre sarthois Max de Guibert a également été puni le 19 décembre dernier par sa hiérarchie.

Au terme de la procédure canonique, c'est-à-dire l'enquête interne menée par l'Eglise catholique (qui avait été suspendue le temps de la procédure pénale), le père de Guibert n'a pas été radié par le Vatican. En revanche, le tribunal ecclésiastique a prononcé à son encontre "une peine d’interdiction définitive de tout ministère paroissial", indique dans un communiqué le diocèse du Mans. En d'autres mots, il ne pourra plus jamais gérer une paroisse. Il n'a plus le droit non plus de célébrer une messe, ni en public, ni dans une église. Et ne peut plus "entrer en contact habituel avec des mineurs ou des personnes vulnérables".

Sous bracelet électronique en Bretagne

Ordonné prêtre en 1988, Max de Guibert avait effectué l'essentiel de sa carrière en Sarthe, tour à tour dans les paroisses de Savigné et Parigné-l'Evêque, Bonnétable ou encore Mamers, où un premier signalement avait été effectué dès 1995 . Il est désormais interdit de résidence dans le diocèse du Mans, pour une période de 20 ans.

Âgé de 61 ans, il purge actuellement la fin de sa peine de trois ans prison sous bracelet électronique en Bretagne, où il mène "une vie de prière et de pénitence", souligne le diocèse du Mans, qui rappelle qu' une cellule d’accueil et d’écoute est disponible pour toute personne souhaitant faire part d'abus ou de crimes sexuels au sein de l'Église.