Il accuse des gardiens de prison de Bayonne de l'avoir violé, le tribunal lui donne tort et le condamne

L'histoire était bidon. Totalement. Un homme âgé de 44 ans accusait quatre agents pénitentiaires de la maison d'arrêt de Bayonne, de l'avoir violé sous une douche, le 12 juin 2017. L'affaire avait secoué le monde carcéral. C'était en réalité un mensonge. L'individu a été jugé et condamné ce mardi 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne. 18 mois de prison ferme ont été prononcés pour "dénonciation calomnieuse", à l'encontre de ce multirécidiviste qui n'a pas osé se présenter à la barre de la chambre correctionnelle pour son propre procès.

L'enquête va mettre au jour ses affabulations

Farid n'a pas voulu s'expliquer. Il a refusé son extraction, entrainant un retard dans l'instruction publique de cette affaire peu commune. Pourtant, c'est lui qui a tout déclenché. En détention en juin 2017 à Bayonne, il accuse quatre gardiens de l'avoir agressé sexuellement alors qu'il était sous la douche. Des lésions anales le prouveraient L'enquête judiciaire va démontrer que l'individu a tout inventé. La réalité était la suivante : placé à l'isolement pour un délit commis derrière les barreaux (il avait introduit de la nourriture lors d'une séance au parloir) l'individu doit passer sous un portique avant d'aller seul à la douche, comme l'impose le règlement en cas d'isolement. Mais le système d'alarme se déclenche. Le détenu ne va pas accepter que les gardiens découvrent ses petits secrets.

Un téléphone portable dans son anus

"Les fonctionnaires lui demandent alors d'enlever son short et de faire un tour sur lui-même" explique la présidente du tribunal Emmanuelle Adoul. Les gardiens découvrent du cannabis. Mais pas seulement. Un téléphone portable est dissimulé dans sa partie la plus intime. Farid imagine alors l'histoire du viol, en s'inspirant de l'affaire Théo. Une affaire qui avait défrayé la chronique en février 2017 lors de l'arrestation d'un jeune homme de 22 ans à Aulnay-sous-Bois. Après une enquête, la justice va prononcer un non-lieu en faveur des quatre gardiens, dont une femme, cheffe du gardiennage. "Mais ce cumul de mensonge a détruit la vie des agents" souligne l'avocat de l'administration pénitentiaire Jon Bertizberea.

Lourd casier judiciaire

Finalement, les gardiens de prison sont blanchis, et Farid condamné. Un an et demi de prison ferme ont été prononcés, conformément aux réquisitions du parquet. C'est la 31ᵉ sanction pénale pour cet habitué des tribunaux. Il purge d'ailleurs actuellement une peine de dix ans de prison pour des faits criminels. Il devra en outre verser 1.000 euros de dommages et intérêts à chacune des victimes.