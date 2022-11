Condamné pour avoir dégradé le local des Restos du Coeur à Villers-Semeuse

Le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a condamné ce lundi 21 novembre un jeune homme de 20 ans pour avoir dégradé les locaux des Restos du Coeur à Villers-Semeuse, dans les Ardennes. Le soir du 21 mai dernier, après une dispute dans la caravane familiale avec son père qui voulait se séparer du chien, le jeune homme est allé brûler des poubelles à l’arrière d’un magasin de la zone commerciale des Ayvelles.

Les fumées noires et les flammes ont endommagé deux bureaux des Restos du cœur et coupé l’électricité qui alimente les frigos. Le départ de feu a également atteint une canalisation, ce qui a nécessité de priver momentanément de gaz 300 foyers.

À la barre, le prévenu, déficient intellectuel, immature émotionnellement et impulsif aux yeux de l’expert-psychiatre, explique qu’il voulait "se calmer les nerfs". Il n’avait pas de casier judiciaire et écope de 8 mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire de 2 ans pendant lesquels il devra se soigner, réparer son préjudice, travailler ou se former et réaliser 120 heures de travail d’intérêt général.