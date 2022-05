Il frappe un ado de 15 ans à Périgueux, la vidéo est diffusée sur les réseaux sociaux

Le prévenu n'est pas présent, la victime non plus, mais la vidéo est diffusée sur les grands écrans de la salle d'audience. On y voit un jeune garçon, le dos collé au grillage, les bras croisés pour se protéger, recevoir plusieurs coups de poing au visage, ainsi que des coups de pied. La scène dure un peu plus d'une minute. Lui a 15 ans à l'époque. Son agresseur 18, il était jugé ce vendredi 6 mai au matin par le tribunal correctionnel de Périgueux.

La vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux

Les faits remontent à presque quatre ans et demi. Le 17 octobre 2017 en milieu d'après-midi, le jeune périgourdin rentre du collège Clos Chassaing à Périgueux. Arrivé à l'angle de la rue du Terme Saint-Sicaire et de la rue La Boétie, à 500 mètres du collège, il est pris à partie par un jeune de 18 ans, qui lui assène plusieurs coups. D'autres jeunes sont présents, dont un élève de 3ème du collège. L'agression est filmée avec un téléphone. Elle est ensuite diffusée sur les réseaux sociaux, sur Snapchat et Messenger.

La victime se rend au commissariat le lendemain, et les policiers interpellent l'auteur des coups, vers midi. Il sera entendu en janvier 2018. Aux enquêteurs, le prévenu, tout juste majeur, raconte que la victime avait une dette envers lui, 110 euros, et que "c'était mérité". Il explique qu'il n'est pas à l'origine de la diffusion de la vidéo, et que si elle s'est retrouvé sur son compte Snapchat, c'est parce que celui-ci a été piraté. Une expertise datant d'octobre 2019 indique qu'il souffre d'un "retard mental léger" et de "troubles intellectuels". Il a été placé sous curatelle renforcée en juin 2020. Il vit aujourd'hui dans le Pas-de-Calais.

Décision le 10 juin

L'affaire, d'abord jugée au tribunal de police, est finalement correctionnalisée. Le parquet a retenu une circonstance aggravante : le fait que l'agression a eu lieu à proximité d'un établissement scolaire. Pour l'avocat de la partie civile, il faut ajouter le fait qu'il s'agit d'une agression en réunion et que la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Mais selon l'avocate de la défense, rien ne permet de retenir la circonstance aggravante car la jurisprudence ne définit pas un périmètre clair autour des établissements. Pour elle, son client a donné des coups sous l'influence des autres jeunes présents. Elle ajoute que le lendemain de l'agression, la victime a diffusé une image dans laquelle il tenait une arme et affirmait "vouloir se venger".

"Il y a bien eu des violences et c'est parfaitement inadmissible", a insisté la procureure de la République de Périgueux Solène Belaouar. Elle a requis quatre mois de prison avec sursis, une obligation de soins, de travail et de suivre un stage de citoyenneté, ainsi que l'obligation d'indemniser la victime. La décision sera rendue le 10 juin prochain à 9h.