Un homme condamné pour en avoir tabassé un autre en Dordogne

L'homme a été condamné à un an de prison. Photo d'illustration.

Un homme de 37 ans était jugé en comparution immédiate ce mardi au tribunal correctionnel de Périgueux. Le tribunal l'a condamné à un an de prison, pour avoir roué de coups un autre homme en janvier dernier. La victime s'est vue prescrire 15 jours d'ITT. Mais à l'audience, lui a tout nié catégoriquement.

15 jours d'ITT

Le 16 janvier dernier, un habitant d'Annesse-et-Beaulieu porte plainte à la gendarmerie. Il dit avoir été roué de coups, quatre jours plus tôt, chez lui dans sa grange. Il explique qu'il venait de vendre un motoculteur à son voisin, qu'il en avait retiré 1.000 euros, et que le prévenu est venu chez lui probablement pour lui soutirer cet argent. Il l'a frappé au sol, au visage et l'a roué de coups avant de l'asperger à la bombe lacrymogène.

Aux gendarmes, la victime désigne le prévenu, un homme de 37 ans comme l'auteur des coups. Un mois plus tard, l'homme un habitant de Saintes en Charente-Maritime est placé en garde à vue, mais il nie tout. Il explique qu'il n'est jamais venu chez la victime.

27 mentions au casier

Les gendarmes étudient sa téléphonie, et ils s'aperçoivent que le téléphone du prévenu a bien borné à 2,5 kilomètres du domicile de la victime ce jour-là, alors même qu'il disait qu'il n'était pas venu en Dordogne.

A l'audience, le prévenu conteste toujours, il explique qu'il était de passage à Périgueux pour voir sa famille et qu'il n'est pas l'auteur des coups. D'ailleurs la victime n'a pas reconnu la bonne voiture, et les certificats médicaux ne montrent pas de brûlure au gaz lacrymogène, soutient son avocate qui plaide la relaxe.

La procureure rappelle qu'il a déjà été condamné pour des violences, il a 27 mentions sur son casier judicaire. Elle demande deux ans de prison, le tribunal le condamne à un an ferme.