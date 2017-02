Condamné pour avoir tenté de tuer son fils qui vit dans les Landes, il est arrêté sept ans après son évasion de prison

Après sept ans de cavale, la Police a arrêté Bernard Estrampes ce jeudi en région parisienne. Le 13 septembre 2006, sur le bord d'une route du Gers, cet homme tente de tuer son fils Cyril. La cour d'Assises le condamne à douze ans de prison mais l'homme réussit à s'évader de sa prison de Dordogne.

A 33 ans, Cyril Estrampes peut enfin revivre "presque" normalement. Depuis plus de sept ans, ce Landais vit dans l'angoisse. Son père qui a tenté de le tuer à coup de carabine en 2006 sur le bord d'une route du Gers, près de Riscle, était jusqu'ici dans la nature.

Condamné à douze années de prison pour cette tentative de meurtre en 2008 par la cour d'Assises du Gers, Bernard Estrampes avait finalement réussi à s'évader de sa prison de Mauzac en Dordogne le jour de Noël en 2009.

Cet homme de 70 ans, ancien agent EDF, a finalement été interpellé, en pleine rue, ce jeudi à Cachan en région parisienne par des policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) du Kremlin-Bicêtre.

"Il a tiré jusqu'à ce que je m'écroule et que je ne me relève plus" Cyril, le fils du fugitif