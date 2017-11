Condamné pour avoir volontairement transmis le Sida, il fait appel

Condamné à 7 ans de prison par les Assises des Deux-Sèvres il y a 10 jours et reconnu coupable d'avoir volontairement transmis le virus du Sida à ses ex compagnes, le quadragénaire fait appel et demande une remise en liberté.

L'avocat général avait requis 8 ans d'emprisonnement contre l'accusé, son avocat avait réclamé son acquittement, l'homme avait été condamné à 7 ans de prison ferme. Durant plusieurs années il avait multiplié les partenaires et en omettant de dire voir en cachant la vérité volontairement sur sa séropositivité. L'homme de 42 ans avait ainsi transmis le Sida à, au moins, 4 femmes, leur imposant des rapports sexuels sans préservatif.