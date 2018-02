Nantes, France

En février 2017, le prévenu un homme de 60 ans a été surpris dans la rue à Nantes, près de l’arrêt de tramway Vincent-Gâche, par les policiers de la brigade canine alors qu'il rouait de coup sa chienne qu'il tenait en l'air en bout de laisse.

A l'issue de l'audience qui s'est tenue ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Nantes, l'homme a été condamné à deux mois de prison avec sursis. Il a interdiction de détenir un animal pendant cinq ans et devra verser 1 000 € à One Voice et à la SPA, parties civiles à l’audience.

La jeune chienne, qui s'appelle Teky, vit aujourd'hui dans une famille d'accueil.

L'audience a été suivie par l'association de défense des animaux, One Voice, qui a tweeté en direct. Pour vivre le procès tweet après tweet, cliquez sur "Load more Tweets".