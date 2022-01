Condamné pour une agression sexuelle lors des fêtes de Bayonne de 2019

Un étudiant en chirurgie dentaire a été condamné ce jeudi par le tribunal judiciaire de Bayonne pour des faits d'agression sexuelle, commis en pleine nuit, lors des fêtes de Bayonne le 28 juillet 2019. Apres un procès délictuel de plus d'une heure le tribunal, présidé par Emmanuelle Adoul, l'a reconnu coupable de l'ensemble des faits. Il est sanctionné à hauteur de deux ans de prison avec sursis, et devra verser 8000 euros de dommages et intérêts à la victime pour "préjudice moral". La jeune femme avait 30 ans au moment des faits, était absente de l'audience. Dans un premier temps, le jeune homme, avait été mis en examen pour viol, avant que le dossier ne soir requalifié en agression sexuelle car il n'y pas eu de pénétration.

Des faits caractérisés

En septième année de chirurgie dentaire à la faculté de Bordeaux, Yann-Franck, 26 ans aujourd'hui, est un brillant étudiant très entouré par sa famille originaire de Saint Denis de la Réunion, et ses proches dont sa compagne. Mais une nuit de fêtes bayonnaises, l'alcool aidant, il va déraper. Vers quatre heure du matin, chemin Saint Bernard, il s'incruste dans un van, dont la porte n'est pas fermée à clés. Il agresse sexuellement une jeune femme de 30 ans qui dors paisiblement. Pas un viol. Mais une agression. C'est le compagnon de la victime qui va le neutraliser après une bagarre, et ce sont les policiers de Bayonne qui vont procéder à son arrestation et à son placement en garde à vue. Une instruction a été ouverte, mais jamais le jeune homme n'a été placé en détention.

L'avenir professionnel du jeune homme aujourd'hui incertain

À la barre, le prévenu ne s'explique pas son geste. Il présente ses excuse à la victime, et parle d'une soirée entre amis "bête et débile" lors de laquelle ils vont tenter d'ouvrir des véhicules. "Tout peut surprendre dans cette affaire", insiste la procureure de la République, Elodie Goyard. "Les faits à l'opposés de la personnalité du prévenu", explique la représentante de l'accusation, "sans pour autant nier la gravité des faits". La procureure a demandé trente mois de prison dont 18 avec sursis. De quoi donner du grain à moudre à la défense du jeune homme. "Ce qui en jeu c'est aussi son avenir professionnel", insiste Me Floriane Herran, après avoir exprimé une pensée pour la victime. "Sept années qui pourraient être réduites à néant si le conseil de l'ordre des dentistes rejette son inscription en raison de sa condamnation", a expliqué l'avocate. Pour la défense de la jeune femme, Me Paul Blein a insisté sur le "traumatisme" de sa cliente.