Condamné à un an ferme pour violences conjugales, le rugbyman Mohamed Haouas ne retourne pas en prison

Mohamed Haouas et son avocat Me Marc Gallix au tribunal de Montpellier mi-mai.

Mohamed Haouas a été condamné à un an de prison ferme sans mandat de dépôt ce mardi par le tribunal correctionnel de Montpellier. Le rugbyman du MHR et de l'équipe de France ne retourne pas en prison, puisque la peine sera aménagée. Il a été arrêté vendredi soir pour violences conjugales et placé en détention provisoire dimanche . La procureure avait requis deux ans de prison dont une année ferme, ainsi que la révocation d'une partie de ses 18 mois sursis. "Cette affaire montre qu'il n'a pas changé, que manifestement il est incapable de se maîtriser", a-t-elle déclaré.

"Le problème, c'est qu'elle m'a menti, (...) je ne me suis pas contrôlé", a essayé de se justifier le joueur devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Devant le centre commercial Polygone à Montpellier vendredi, le joueur a été vu en train de frapper sa femme, de la faire tomber à terre, puis de la forcer à monter dans une voiture dans un parking. La cause de cette violence : le joueur dit avoir vu fumer sa conjointe. "Elle a le droit de fumer, (...) mais le problème c'est qu'elle m'a menti, (...) et je me suis dit que si elle peut mentir pour la cigarette, elle peut mentir pour autre chose", a-t-il développé.

"C'est moi qui me suis emporté, je m'en veux vraiment, (...) c'est ma femme, je t'aime, je t'aime", a continué le joueur du MHR âgé de 29 ans, en se tournant vers son épouse, avec qui il a eu deux enfants. Avant sa déposition, sa femme est venue témoigner, expliquant avoir été "choquée" : "C'est la première fois que Mohamed porte la main sur moi", a-t-elle dit. Et si son époux n'aime pas qu'elle fume, "c'est parce qu'il a été traumatisé par un ami qui a eu un cancer".

Mohamed Haouas a déjà été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour un cambriolage en 2014, et il a comparu mi-mai pour une affaire de violences en réunion en 2014 également. Deux ans assortis d'un sursis probatoire pendant trois ans avaient été requis contre le rugbyman international, qui doit être fixé sur cette affaire le 30 juin. Lors de ce procès, Mohamed Haouas avait assuré qu'il avait "changé" et qu'il voulait "passer à autre chose".