Condamné pour violences sur un élève, il ne peut plus enseigner mais conserve son poste de directeur

Le 6 janvier 2022, le rectorat a résilié de contrat d'enseignement du directeur de l'école privée catholique Saint-Marie de Percy-en-Normandie. cet enseignant est passé en conseil disciplinaire après avoir été condamné pour des violences sur un élève. Cela signifie qu'il ne peut plus enseigner mais il est maintenu à la direction du collège Saint-Joseph de Villedieu-les-Poêles.

ⓘ Publicité

Une condamnation pour violences sur un élèves

Le 6 avril 2022, le directeur de l'école Saint-Marie de Percy-en-Normandie écope de 1.000€ d'amende avec sursis et doit verser des indemnités à un élèves et à ses parents. Le tribunal correctionnel de Coutances l'a condamné pour des violences sur un enfant de 11 ans entre octobre 2020 et février 2021.

L'élève en difficulté avait raconté avoir subi des coups de cahier sur la tête, un coup de règle au visage, avoir été pris par le cou et avoir eu ses bras cognés contre un bureau. L'enfant avait été très affecté psychologiquement et avait parlé de suicide par la suite. L'enseignant n'avait reconnu qu'un coup de cahier au visage.

S'il a été condamné, cela n'a pas été inscrit au casier judiciaire de cet homme alors âgé de 46 ans.

Une interdiction d'enseigner qui n'empêche pas de diriger

L'enseignant avait la direction de deux établissements : l'école Sainte-Marie et le collège Saint-Joseph. Dans le primaire, les directeurs enseignent également. Une fois son contrat d'enseignement résilié par le rectorat, l'homme ne peut donc plus diriger l'école. La situation est différente au collège puisqu'un directeur n'a pas de classe et peut légalement continuer à exercer des fonctions de direction.

Le Conseil de Tutelle de l'enseignement catholique de la Manche a donc décidé de le maintenir à ce poste et a nommé un nouveau directeur à l'école Sainte-Marie. Le rectorat n'a, lui, aucun pouvoir de décision sur les choix d'encadrement dans le privé.

Une décision "disproportionné" pour le directeur

Dans un communiqué, la direction de l'enseignement catholique de la Manche indique que ce directeur estime que la sanction infligée par le rectorat à son encontre est "disproportionnée". Il a donc décidé de lancer deux recours : un auprès du ministre de l'Education nationale, l'autre auprès du tribunal administratif.

Le diocèse de Coutances-Avranches indique ne pas vouloir commenter cette affaire et s'en tient à son communiqué de presse. Du côté des parents, l'association des parents de l'enseignement libre (Apel) de la Manche reste également silencieuse dans l'attente du dénouement des recours en cours.