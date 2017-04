Condamné à un mois de prison ferme pour avoir volé 20 centimes à Laon

Un homme a été condamné ce jeudi à un mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Laon dans l'Aisne, pour avoir volé une pièce de 20 centimes dans une voiture.

Un voleur multirécidiviste écope d'un mois de prison ferme pour avoir dérobé, dans une voiture, une pièce de 20 centimes. Les faits remontent à ce début d'année à Laon dans l'Aisne. Le véhicule visé était stationné devant la gendarmerie de Laon. Il n'était pas verrouillé. L'homme de 42 ans s'est introduit dans la voiture et l'a fouillée sans rien trouver d'autre qu'une pièce dont il s'est emparée.

"Le risque, c'est d'engorger les tribunaux" - Me Cyrille Bouchaillou

Pris la main dans le sac, l'homme est interpellé et placé en garde à vue selon son avocat. Et c'est ainsi qu'il termine devant le tribunal correctionnel de Laon. Ce qui étonne Maître Cyrille Bouchaillou : "je pense qu'on aurait pu le juger dans le cadre d'une autre procédure beaucoup plus simplifiée car si on devait juger toutes les personnes, même si elles ont un casier judiciaire, pour des vols de ce type, cela engorgerait davantage les tribunaux".

Une sanction pour l'exemple ?

L'avocat évoque une affaire "hors du commun" et une peine qui "peut paraître disproportionnée". Mais d'après lui, elle s'explique "sûrement parce que, comme on est en état de récidive légale, la justice a peut-être voulu faire un exemple et mettre les points sur les i car elle a considéré que cet homme avait le vice dans la peau pour aller jusqu'à voler 20 centimes dans une voiture".

"S'il y avait eu un billet de 100 euros, il l'aurait pris" - Une magistrate du parquet de Laon

Mais selon une magistrate du parquet de Laon, "le prévenu avait déjà une quinzaine de mentions à son casier judiciaire dont des vols (...) et c'est le fruit du hasard que seuls 20 centimes aient été dérobés, s'il y avait eu un billet de 100 euros, il l'aurait pris". L'avocat du condamné précise qu'il va demander la conversion de la peine d'un mois de prison ferme en travail d'intérêt général.