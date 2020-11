Condamnée à dix ans de prison pour meurtre, Alexandra Richard va faire appel du verdict des jurés

Alexandra Richard a décidé de faire appel de sa condamnation. Cette femme de 42 ans, mère de 3 enfants, a été condamnée ce jeudi soir à dix ans de prison par la cour d'Assises de Seine Maritime pour le meurtre de son compagnon, qu'elle a tué d'un coup de fusil en octobre 2016 à Montreuil-en-Caux, près de Tôtes, alors qu'il avait bu et menaçait de la frapper. Ce n'était pas la première fois qu'il se montrait violent avec elle. Alexandra Richard a toujours plaidé l'accident.

Il y avait au moins un doute quant à l'intention d'homicide

Dans son réquisitoire, l'avocate générale avait demandé la requalification des faits en violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec dix ans d'emprisonnement. En la condamnant pour meurtre, les jurés sont allés plus loin que le Ministère public et c'est assez rare. Ce verdict est donc incompréhensible et inacceptable pour son avocate maître Nathalie Tomasini, qui a aussi défendu Jacqueline Sauvage.

Le doute aurait du profiter à Alexandra Richard, selon son avocate. "Ce verdict n'est pas juste, il est inacceptable. Il y avait au moins un doute quant à l'intention d'homicide, les jurés ne pouvaient pas entrer en voie de condamnation sur ce fondement du meurtre", estime maître Nathalie Tomasini

C'est toujours compliqué, quand on sort épuisée, déçue, de la justice rendue

Maître Nathalie Tomasini ne comprend toujours cette condamnation Copier

"Entrer de nouveau dans la préparation d'un nouveau procès, en appel, c'est toujours compliqué. Quand on sort épuisée, déçue, de la justice rendue, on se pose la question si une deuxième fois, on ne va pas être traité de la même manière", ajoute-t-elle.

Alexandra Richard repart donc au combat, même si cette décision n'a pas été facile à prendre Copier

Alexandra Richard repart donc au combat, même si cette décision n'a pas été facile à prendre. L'appel sera déposé ce lundi, maître Nathalie Tomasini va demander la libération d'Alexandra Richard en attendant le procès en appel.