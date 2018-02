Argentan, France

Cette femme âgée de 38 ans a cru bien faire à l'époque. Parce-que la jeune fille, rencontrée sur internet par son fils, disait qu'elle était maltraitée. Elle prend donc sa voiture, et se rend le 8 janvier 2018 à Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Un périple de 1100 kms, au terme duquel elle récupère l'adolescente de 16 ans à la sortie du lycée. Elle l'emmène chez le coiffeur pour qu'elle change son apparence. Et la ramène en une nuit à la Ferté-Macé dans l'Orne.

"Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle est allée trop loin"

La mère de la jeune fille signale la fugue le jour même et les enquêteurs remontent très vite jusqu'à la prévenue. La mère arrive dans la foulée et récupère sa fille. Placée en garde à vue et déférée devant la justice le 11 janvier, la prévenue indique que tout partait d'un bon sentiment. "Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle est allée trop loin... Mais tout s'est fait de manière brutale et sans autorisation", rappelle le procureur d'Argentan Hugues de Phily. Jugée ce mardi, elle donc a été reconnue coupable et condamnée à deux mois de prison ferme, une peine aménageable. Elle devra également verser 500 euros à la mère de la jeune fille pour le préjudice moral.