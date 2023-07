Condamnés en appel : les frères Vairelles se pourvoient en cassation

Lorsque le jugement est tombé le 6 juillet dernier , les frères Vairelles n'ont pas crié victoire : certes les sanctions étaient réduites par rapport à la première instance mais il restait toujours de la prison ferme : 18 mois pour Tony et son frère ainé Fabrice et six mois pour les deux plus jeunes frères Jimmy et Giovan.

Durant tout le procès qui s'est tenu du 2 au 5 mai dernier, les quatre frères Vairelles ont toujours clamé leur innocence. Ils étaient poursuivis pour violence en réunion avec préméditation et avec arme dans une ancienne affaire qui remonte à octobre 2011. Une fusillade avait éclaté devant la discothèque "les 4 As" à Essey-les-Nancy, blessant trois vigiles de la boite de nuit.

"On s'attendait à mieux" - Tony Vairelles

A l'issue du jugement (le 6 juillet), Tony, ancien attaquant des bleus, n'avait pas caché sa déception "Moi je sais que je n'ai jamais tiré sur personne. Je pense qu'on a été entendus puisque la décision a été bien réduite mais c'est vrai qu'on s'attendait quand même à mieux avec mes frères et mes avocats."

Les trois vigiles ont également décidé de se pourvoir en cassation. Eux aussi ont été condamnés dans cette histoire à des peines allant de six à huit mois de prison avec sursis.