Condamnés pour avoir ouvert des comptes bancaires avec de fausses cartes d'identité à Pau et Bayonne

Un homme et une femme ont été condamnés par le tribunal de Pau ce jeudi dans une affaire d'escroquerie. Ils étaient jugés pour avoir ouvert des comptes bancaires avec des fausses cartes d'identité. 11 escroqueries survenues entre avril 2021 et janvier 2022 à Pau, Bayonne et Paris. L'homme âgé de 66 ans a été condamné à 11 mois de prison ferme, et la femme âgée de 36 ans a été condamnée à deux mois de sursis.

Un préjudice de plusieurs dizaines de milliers d'euros

L'homme et la femme ont reconnu les faits mais ont expliqué qu'ils n'avaient pas reçu d'argent. "Il m'a acheté un parfum, c'est tout ce dont j'ai bénéficié" explique la jeune femme au tribunal de Pau, poursuivie pour tentative d'escroquerie. Lui a été mis en cause pour 11 escroqueries au Crédit Agricole, la Caisse d'Epargne, HSBC, la SNCF ou encore la Banque Courtois.

Des escroqueries dans toute la France

Le prévenu a déjà été condamné pour une affaire du même genre en Bretagne mais il assure qu'il n'a tiré aucun bénéfice de ces opérations. "Pourquoi avez-vous continué si vous n'avez rien eu ? Où passe l'argent qui est pris ? Des chèques sont encaissés, il y a des prélèvements, pour qui est-ce ?" demande la présidente du tribunal de Pau, Myriam Dasté. Il répond : "À la personne qui m'a employé ; il me donnait 100€ pour ouvrir un compte, il disait que je n'avais rien à craindre. [...] Je regrette, je demande la clémence du tribunal, s'il y a des parties civiles, je vais payer."

"Est-ce qu'il est un génie à la tête d'un réseau ou seulement ouvrier de ce réseau ?" Impossible de répondre à cette question selon son avocate, Me Caroline Biou. Pour le procureur, Richard Pineau, les choses sont plus limpides : "C'est un système pas exceptionnel mais redoutablement efficace". Les dossiers apportés à la banque étaient extrêmement complets (bulletins de salaire, relevé d'imposition, etc.) comme l'a relevé Me Valérie Chauvelier, l'avocate du Crédit Agricole présente à l'audience.