Condamnés pour avoir usé et abusé de toutes les ruses dans un seul but : l'argent

Larchamp, France

"Dans les griffes de la famille Duché", une famille qui a arnaqué des personnes vulnérables, malades, des organismes sociaux, des entreprises, des banques, détournant 250 000 euros à son profit. Une vie de luxe pour des gens qui n'ont aucun salaire, aucun d'entre eux ne travaille. Voyages, croisières, achats de biens matériels, de l'immobilier. La vie est belle ! Tout ça parfois sous la contrainte. De l'intimidation, de la manipulation pour arriver à ses fins.

Des peines allant de 8 mois avec sursis à 4 ans ferme

Il y a bien la création d'une société agricole mais elle va juste servir à des remboursements de TVA, une escroquerie de plus. "je regrette et maintenant je trinque" explique le père de famille. La mère, présentée comme la donneuse d'ordres, elle, ne bouge pas d'un cil ou presque reconnaissant, du bout des lèvres, quelques "conneries", c'est le mot qu'elle utilise à la barre. En fonction de leur implication, les membres de cette famille sont condamnés à 8 mois de prison avec sursis pour la plus jeune et pour les autres les sanctions vont de 2 à 4 ans ferme.

Une famille qui a aussi tué ?

C'est donc tout un système frauduleux qui a été anéanti. Mais il reste l'autre système, toujours mystérieux. Le volet meurtrier de l'affaire. Cette famille de mercenaires de l'arnaque est impliquée dans la disparition d'un jeune homme en Charente, c'était il y a deux ans. Un des membres du clan a avoué l'avoir tué, aucune trace du corps. Tout ce joli petit monde a été mis en examen pour assassinat.