Condamnés pour enlèvement et séquestration à Angoulême

Deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis : c'est la peine infligée par le tribunal judiciaire d'Angoulême à deux frères pour enlèvement et séquestration. "J'avais peur de mourir et de laisser ma fille toute seule"... c'est une scène de cauchemar que raconte la victime, très digne, très calme, quand elle vient témoigner à la barre. Elle dormait dans sa chambre, avec sa fille âgée de 16 mois, quand les deux frères sont entrés dans l'appartement. Ils l'ont emmenée sans lui laisser le temps de mettre ses chaussures. La portant, l'un sous les bras, l'autre par les jambes, ils l'ont emmenée dans leur voiture, l'enfermant dans le coffre, avec des insultes, des menaces, et des coups à la nuque, à la tête, et au ventre. Des affirmations confirmées par le certificat médical, qui fait état de 10 jours d'arrêt total de travail.

les excuses répétitives des deux prévenus

Mais ces violences, les deux frères athlétiques les nient. D'une voix douce, posée, presque inaudible, ils se contentent de répéter qu'ils regrettent, qu'ils sont désolés, qu'ils ont eu un coup de sang, qu'ils sont sortis de leurs gonds. Ils ont entendu dire, ce jour-là, que leur soeur avait subi un viol en 2016 ou 2017. Faïza est la voisine de leur soeur, et elle sait sûrement quelque chose, il faut qu'elle parle. Après une heure de séquestration dans la forêt, ils ramènent la victime à son domicile. La jeune femme les a suppliés de ne pas la frapper au ventre, elle est enceinte.